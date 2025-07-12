Раскрыта причина крушения самолета с сотнями пассажиров в Индии

Крушение самолета Air India произошло из-за отключения подачи топлива

Крушение самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии 12 июня, произошло вскоре после отключения подачи топлива в двигатели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из предварительного расследования крушения.

Отмечается, что лайнер достиг максимальной зарегистрированной скорости, и сразу же после этого выключатели подачи топлива двигателей 1 и 2 отключились. Один из двигателей удалось в итоге перезапустить, но это не остановило резкое снижение скорости самолета.

Самолет Boeing 787 потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня после вылета в Лондон. В результате выжил только один человек. На месте происшествия обнаружили оба бортовых самописца.