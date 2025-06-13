На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

Черные ящики обнаружили на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в Ахмедабаде. Об этом сообщает телеканал News18.
По данным телеканала, черные ящики были найдены и изъяты спустя несколько часов после катастрофы. Они помогут выяснить, что именно стало причиной крушения.
Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение в четверг, 12 июня, в жилом районе города Ахмедабад на западе Индии. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако вскоре после взлета капитан подал сигнал бедствия и сообщил о критической чрезвычайной ситуации.
Точное число жертв катастрофы устанавливается.