На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

News18: Черные ящики обнаружили на месте крушения самолета в Индии

Cигнал от упавшего в Индии самолета пропал через минуту после взлета

Начало событий в новости Cигнал от упавшего в Индии самолета пропал через минуту после взлета

Черные ящики обнаружили на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в Ахмедабаде. Об этом сообщает телеканал News18.

По данным телеканала, черные ящики были найдены и изъяты спустя несколько часов после катастрофы. Они помогут выяснить, что именно стало причиной крушения.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение в четверг, 12 июня, в жилом районе города Ахмедабад на западе Индии. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако вскоре после взлета капитан подал сигнал бедствия и сообщил о критической чрезвычайной ситуации.

Точное число жертв катастрофы устанавливается.

