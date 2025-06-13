Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:13, 13 июня 2025Путешествия

На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

News18: Черные ящики обнаружили на месте крушения самолета в Индии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Cигнал от упавшего в Индии самолета пропал через минуту после взлета

Фото: Rafiq Maqbool / AP

Черные ящики обнаружили на месте крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в Ахмедабаде. Об этом сообщает телеканал News18.

По данным телеканала, черные ящики были найдены и изъяты спустя несколько часов после катастрофы. Они помогут выяснить, что именно стало причиной крушения.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение в четверг, 12 июня, в жилом районе города Ахмедабад на западе Индии. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако вскоре после взлета капитан подал сигнал бедствия и сообщил о критической чрезвычайной ситуации.

Точное число жертв катастрофы устанавливается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль сбил все иранские беспилотники

    На Украине заявили о получении от Евросоюза дополнительной финансовой помощи

    Трамп призвал Иран пойти на ядерную сделку «пока не стало слишком поздно»

    Власти Индии могут приостановить полеты всех самолетов типа Boeing Dreamliner 787-8

    На месте крушения самолета в Индии обнаружили черные ящики

    Появилась информация о количестве пострадавших при израильских атаках по Ирану

    МИД Ирана заявил о причастности США к атакам Израиля

    В Германии возмутились обещанием главы Минобороны оказать Киеву рекордную помощь

    МИД России прокомментировал атаку Израиля на Иран

    Медведев назвал реальным ядерным конфликт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости