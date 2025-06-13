Cигнал от упавшего в Индии самолета пропал через минуту после взлета

Flightradar24: Cигнал упавшего в Индии самолета пропал через минуту после взлета

Сигнал от упавшего в Индии самолета был потерян менее чем через минуту после взлета, пишет портал Flightradar24.

По его данным, сигнал пропал на высоте 625 футов (около 191 метра) менее чем через минуту после взлета, в 10:08 по местному времени (12:08 мск).

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в жилом районе индийского города Ахмедабад. Он должен был следовать в Лондон. На месте крушения лайнера обнаружили выжившего. Допускалось, что среди завалов могут быть найдены и другие люди.