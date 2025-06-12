В Индии на месте крушения самолета Boeing обнаружили выжившего

ANI: Полиция обнаружила выжившего на месте крушения Boeing в Индии

В Индии на месте крушения лайнера Boeing 787-8 Dreamliner обнаружили выжившего. Об этом сообщает агентство ANI.

Уточняется, что заявление об одном выжившем из 242 пассажиров самолета Air India сделал комиссар полиции. Он также добавил, что среди завалов могут быть обнаружены и другие люди, которым удалось спастись в авиакатастрофе.

Сотрудник полиции отметил, что выживший сидел в кресле 11А. Сейчас он находится в больнице, однако подробности о его состоянии не раскрываются.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в жилом районе индийского города Ахмедабад. Лайнер должен был следовать в Лондон, однако сразу после вылета пилоты подали сигнал бедствия, а затем воздушное судно упало на общежитие для врачей. Ранее спасатели сообщали, что шансы найти выживших в авиакатастрофе невелики.