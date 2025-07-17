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11:30, 17 июля 2025Забота о себе

Россиянам назвали убивающие здоровье ошибки в бане

Нефролог Пыриков предупредил о риске инфаркта из-за курения в бане
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Нефролог Данила Пыриков предупредил, что многие россияне совершают в бане четыре распространенные ошибки, которые убивают их здоровье. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Самой частой ошибкой Пыриков назвал употребление алкоголя в бане. Он объяснил, что в парной человек сильно потеет, а спиртные напитки лишь усиливают обезвоживание организма. В связи с этим врач рекомендовал заменить алкоголь на минеральную воду или травяной чай.

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Еще одна распространенная ошибка в бане, по словам Пырикова, — курение. Он призвал воздержаться от этой пагубной привычки, поскольку из-за нее у человека повышается артериальное давление, а значит, возрастает риск развития инфаркта и инсульта. В заключение Пыриков добавил, что не стоит рассматривать баню в качестве детокса, а также париться до тех пор, пока кожа не станет очень красной.

Ранее уролог Хамида Аббуди рассказала, сколько раз в день необходимо ходить в туалет. По ее словам, у взрослых людей нормальная частота мочеиспускания составляет шесть-девять раз в сутки.

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