Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:30, 16 мая 2025Забота о себе

Врач назвала нормальную частоту мочеиспускания в сутки

Уролог Аббуди: Ночью потребность в туалете возникает не чаще одного раза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Zetaphotostudio / Shutterstock / Fotodom

Частота походов в туалет в течение дня меняется с возрастом, заявила уролог Хамида Аббуди. Количество мочеиспусканий, которое считается нормальным для здорового человека, она назвала изданию Metro.

Врач рассказала, что маленькие дети могут мочиться до 14 раз в день, но постепенно это число уменьшается и к подростковому возрасту составляет от четырех до шести раз в сутки. У взрослых людей частота мочеиспускания колеблется от шести до девяти раз в сутки, при этом в течение ночи потребность в туалете возникает не чаще одного раза, подчеркнула Аббуди.

Уролог добавила, что женщины обычно чаще мужчин ходят в туалет, а в период беременности, когда плод давит на матку, позывы могут возникать еще чаще. Также учащенное мочеиспускание бывает у пожилых — до 10 раз в день. Врач объяснила, что это связано с тем, что постепенно слабеют мышцы мочевого пузыря и снижается функция почек.

Аббуди отметила, что частое мочеиспускание могут провоцировать кофе, газированные напитки или алкоголь, так как они заставляют мочевой пузырь работать активнее. Кроме того, причина может заключаться в наличии некоторых заболеваний: инфекций мочевыводящих путей, рака предстательной железы или мочевого пузыря, рассеянного склероза и инсультов.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Ранее нефролог Данила Пыриков предупредил, что частое мочеиспускание может возникать из-за сахарного диабета. По его словам, этот симптом обычно сопровождается жаждой, сухостью во рту и похудением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Угробили еще один». Украина потеряла истребитель F-16. Как это произошло и сколько боевых самолетов осталось у Киева?

    Российский педофил раскрыл себя после обращения в полицию

    Военкор объяснил значение должности главкома Сухопутных войск России

    Россиянам раскрыли способ заработать 100 тысяч рублей за 1-2 недели

    Одна страна предложила России поучаствовать в нефтегазовой разведке

    В России объяснили исходящие угрозы от ИИ

    В Эстонии объяснили попытку задержания танкера в Балтийском море

    С российских водителей решили собрать в восемь раз больше штрафов

    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Госсекретарь США прибыл в Стамбул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости