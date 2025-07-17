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21:03, 17 июля 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о правиле «6Т» для качественного сна

Сомнолог Лебедева: Для качественного сна необходимо соблюдать правило «6Т»
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева считает, что для качественного сна необходимо соблюдать правило «6Т». Подробнее о нем доктор рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лебедевой, «6Т» расшифровывается как темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии. Она подчеркнула, что каждый пункт имеет важное значение для хорошего ночного отдыха. Темнота в спальне помогает вырабатывать гормон сна мелатонин, тишина защищает от внезапных пробуждений, а комфортная температура позволяет погрузиться в глубокий сон. Сомнолог отметила, что в идеале для крепкого сна в спальне должно быть 18-20 градусов.

Также врач указала, что часто люди не обращают внимания на выбор тканей для спальных принадлежностей. Хотя от этого, по ее словам, зависит не только уют и комфорт, но и правильная терморегуляция тела. Лебедева посоветовала выбирать натуральные ткани, такие как хлопок и лен.

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Кроме того, значительно повысить качества сна могут технологии, считает она. Например, кондиционеры с функцией «мойки» воздуха поддерживают оптимальный микроклимат, а световые будильники и системы «умный дом» делают пробуждение более плавным и комфортным.

Наконец, врач предупредила, что будет мало толку, если соблюдать гигиену сна время от времени. Она подчеркнула, что для нормализации сна важно постоянно и тщательно придерживаться всех этих правил.

Ранее эксперты подсказали, как уменьшить негативный эффект от бессонной ночи. Сомнолог Меган Лайонс посоветовала не злоупотреблять кофе. По ее мнению, достаточно выпить одну чашку без добавления сахара.

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