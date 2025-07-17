Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:43, 17 июля 2025Моя страна

Россиянин пожарил яичницу на раскаленном песке на пляже и попал на видео

Россиянин пожарил яичницу на раскаленном песке на пляже в Краснодарском крае
Алина Черненко

Отдыхающий на пляже Краснодарского края россиянин пожарил яичницу прямо на раскаленном песке. Его эксперимент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Ura.ru.

На размещенных в сети кадрах мужчина в красной кепке достает сковородку, разбивает на нее два яйца и ставит на песок. Через некоторое время получается готовое блюдо, которое герой ролика посыпает солью.

Как пишет источник, сейчас в столице российского региона плюс 34 градуса, а по ощущениям — и вовсе плюс 37.

В июне похожий эксперимент провели в Бурятии. Там яичницу пожарили на раскаленной от солнца земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

    В России захотели маркировать колбасу и пельмени

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Германия пообещала Украине дальнобойное оружие

    Футболист ЦСКА рассказал о передвижении на метро

    Одна молния ударила 13 человек

    Российские разведчики получили сбалансированную альтернативу АК-12

    Российский регион подвергся массированному удару Украины

    В России молодежь пристрастилась к благотворительности

    Инстасамка показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости