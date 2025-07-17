Россиянин пожарил яичницу на раскаленном песке на пляже и попал на видео

Россиянин пожарил яичницу на раскаленном песке на пляже в Краснодарском крае

Отдыхающий на пляже Краснодарского края россиянин пожарил яичницу прямо на раскаленном песке. Его эксперимент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Ura.ru.

На размещенных в сети кадрах мужчина в красной кепке достает сковородку, разбивает на нее два яйца и ставит на песок. Через некоторое время получается готовое блюдо, которое герой ролика посыпает солью.

Как пишет источник, сейчас в столице российского региона плюс 34 градуса, а по ощущениям — и вовсе плюс 37.

В июне похожий эксперимент провели в Бурятии. Там яичницу пожарили на раскаленной от солнца земле.

