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13:39, 17 июля 2025Россия

Россиянина с перебитыми ребрами нашли на проезжей части

В Обнинске мужчину с перебитыми ребрами нашли на проезжей части
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Обнинске Калужской области мужчину с перебитыми ребрами нашли на проезжей части. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Россиянин заявил, что его избили. Ему пришлось ползти с травмами, чтобы получить помощь. По сведениям издания, нашедшие пострадавшего местные жители вызвали бригаду медиков.

Сотрудники правоохранительных органов также заинтересовались случившемся и организовали проверку.

До этого в петербургском поселке Шушары старшеклассницу с переломами обнаружили под окнами девятиэтажного дома. Пострадавшую отвезли в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Врачи также диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра.

Еще раньше в Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажки.

ЖЗЛ
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