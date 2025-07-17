Россиянина с перебитыми ребрами нашли на проезжей части

В Обнинске мужчину с перебитыми ребрами нашли на проезжей части

В Обнинске Калужской области мужчину с перебитыми ребрами нашли на проезжей части. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Россиянин заявил, что его избили. Ему пришлось ползти с травмами, чтобы получить помощь. По сведениям издания, нашедшие пострадавшего местные жители вызвали бригаду медиков.

Сотрудники правоохранительных органов также заинтересовались случившемся и организовали проверку.

До этого в петербургском поселке Шушары старшеклассницу с переломами обнаружили под окнами девятиэтажного дома. Пострадавшую отвезли в детскую больницу имени Филатова в тяжелом состоянии. Врачи также диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер, плечевой кости, голени и бедра.

Еще раньше в Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажки.