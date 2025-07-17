Россиянка прошлась по магазинам с картой спящего бойца СВО

На Кубани женщине дали 4 года колонии за кражу более ₽800 тысяч у участника СВО

На Кубани Калининский районный суд приговорил 30-летнюю местную жительницу к четырем годам лишения свободы за хищение более 800 тысяч рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 158 УК РФ («Тайное хищение денежных средств в крупном размере с банковского счета»). Ранее она была дважды судима за тяжкие преступления, за которые получила отсрочку от наказания из-за наличия несовершеннолетних детей. Сейчас она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, злоумышленница пришла в гости к военнослужащему, который был в отпуске, и похитила его банковскую карту и данные о ПИН-коде. Женщина дождалась, пока мужчина уснет, и ушла от него. В течение следующего дня она совершила несколько покупок и обналичила в банкомате более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Хакасии аферисты обманули жену участника СВО на 4,1 миллиона рублей.