Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 17 июля 2025Силовые структуры

Россиянка прошлась по магазинам с картой спящего бойца СВО

На Кубани женщине дали 4 года колонии за кражу более ₽800 тысяч у участника СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На Кубани Калининский районный суд приговорил 30-летнюю местную жительницу к четырем годам лишения свободы за хищение более 800 тысяч рублей у участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 158 УК РФ («Тайное хищение денежных средств в крупном размере с банковского счета»). Ранее она была дважды судима за тяжкие преступления, за которые получила отсрочку от наказания из-за наличия несовершеннолетних детей. Сейчас она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, злоумышленница пришла в гости к военнослужащему, который был в отпуске, и похитила его банковскую карту и данные о ПИН-коде. Женщина дождалась, пока мужчина уснет, и ушла от него. В течение следующего дня она совершила несколько покупок и обналичила в банкомате более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Хакасии аферисты обманули жену участника СВО на 4,1 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ провели первый «беспилотный штурм» в зоне СВО. Его объяснили желанием Киева сохранить живую силу

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    В деле о кровавой резне в российской больнице поставлена точка

    Российский «дрон-ждун» показали на фото

    В России расширили основания для лишения гражданства мигрантов

    В Госдуме пригрозили американскому генералу ядерной доктриной России

    Telegram откроет представительство в России

    Мать с дочерью-инвалидом выгнали из кафе в российском городе и показали им средний палец

    Отец троих детей на отдыхе бросился на помощь туристам и ушел под воду на глазах у семьи

    На Западе заявили о долгожданной победе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости