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07:07, 17 июля 2025Россия

Россиянка погибла при атаке дрона ВСУ на дом

Гладков: Жительница Смородино погибла при ударе ВСУ на частный дом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Женщина погибла в результате сброса взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на частный дом в селе Смородино Грайворонского округа. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-аккаунте.

«Сегодня еще одна непоправимая потеря <...> Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что от детонации дом вспыхнул — на место происшествия выехали добровольные пожарные команды.

Вечером в среду, 16 июня, появилась информация об атаке ВСУ на Белгород. Очевидцы рассказали, что в городе после прилетов вражеских дронов начались пожары.

Вскоре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскрыл подробности случившегося. На тот момент подтвердилась информация о гибели одного человека, еще пятеро оказались ранены. Пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницы.

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