«Ростех» рассказал о малозаметных ракетах «Панциря»

«Ростех»: Ракета ЗРПК «Панцирь» малозаметна из-за отсутствия инверсионного следа

Ракета из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» часть траектории летит без инверсионного следа, поэтому ее сложно заметить. О возможностях изделия рассказала госкорпорация «Ростех».

Там отметили, что ракету наводят с земли, поэтому боеприпас получился максимально простым, дешевым и быстрым. При этом он отличается хорошими летно-баллистическими характеристиками.

«Благодаря инновационным технологиям корпус ракеты получается очень легким. После старта она набирает огромную скорость, и дальнейшее движение продолжается уже без маршевого двигателя. Отсутствие инверсионного следа делает ракету малозаметной», — рассказали в госкорпорации.

При приближении к цели ракета «Панциря» подрывается, создавая облако поражающих элементов для гарантированного уничтожения объекта. Базовой ракетой ЗРПК стала бикалиберная 57Э6Е. После старта разгонный блок ракеты отстреливается и ее калибр уменьшается.

В мае в «Ростехе» сообщили, что ЗРПК «Панцирь» дорабатывают с учетом данных о противнике.