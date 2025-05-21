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10:03, 21 мая 2025Наука и техника

Российский «Панцирь» доработают с учетом данных о противнике

«Ростех»: ЗРПК «Панцирь» дорабатывают с учетом данных о противнике
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» дорабатывают с учетом данных о противнике. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.

«Необходимые доработки ведутся непрерывно с учетом новой информации о средствах нападения противника», — заявили в компании.

Ранее «Российская газета» сообщила, что ЗРПК «Панцирь-С» применил новую зенитную ракету в ходе отражения атаки дронов Вооруженных сил Украины.

В марте гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт» сообщил, что ЗРПК семейства «Панцирь» способны эффективно сбивать различные малозаметные цели, включая реактивные снаряды High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и крылатые ракеты.

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