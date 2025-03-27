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12:31, 27 марта 2025Наука и техника

В «Ростехе» оценили способность «Панциря» сбивать Storm Shadow

Глава «Ростеха» Чемезов: ЗРПК «Панцирь» эффективно сбивают ракеты Storm Shadow
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства «Панцирь» способны эффективно сбивать различные малозаметные цели, включая реактивные снаряды HIMARS и крылатые ракеты. Возможности «Панцирей» оценил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью журналу «Эксперт».

«Комплексы семейства "Панцирь" показали высокую эффективность против ракет со сниженной радиолокационной сигнатурой (заметностью — прим. «Ленты ру») — Storm Shadow, GMLRS и других. До сих пор такие цели считались "трудными"», — сказал глава «Ростеха».

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ЗРПК «Панцирь» предназначены для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от средств воздушного нападения. «Панцирь-С1» получил многоканальную систему захвата и сопровождения целей. В арсенал ЗРПК входит 12 зенитных ракет 57Э6 и две двуствольные пушки 2А38М калибра 30 миллиметров.

Ранее в марте в «Ростехе» сообщили, что Вооруженные силы России получили партию ЗРПК «Панцирь-С». Комплексы прошли необходимые испытания.

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