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02:04, 17 июля 2025Из жизни

Сотни голых людей собрались на фестиваль и поделились впечатлениями

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

В графстве Сомерсет, Великобритания, прошел ежегодный фестиваль натуристов Nudefest. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сотни людей собрались в палаточном городке, чтобы повеселиться голышом. «Вечером у нас тихая дискотека, выступают группы, караоке — это обычный фестиваль, но мы не носим одежду», — рассказала одна из посетительниц Nudefest Сью Мэй. За неделю натуристы успели посетить концерт The Wurzels, провести волейбольный турнир и побывать на экскурсии на фабрике, где производят сидр.

Мэй приезжает на фестиваль уже семь лет. По словам женщины, на фестивале сложно найти злых натуристов, поэтому здесь можно быть самим собой.

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21-летняя Сирша Ньюхаус, помогающая с организацией фестиваля, призналась, что атмосфера на мероприятии дружелюбная. «Очевидно, что когда делаешь что-то, что не считается в обществе нормой, нужно быть достаточно открытым», — объяснила она.

Студентка призвала женщин присоединяться к обществу натуристов. По ее словам, среди голых людей к ним относятся по-человечески, не домогаются и не пялятся, как это бывает в барах и клубах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители города Крамлингтон в графстве Нортумберленд пожаловались на нашествие любителей секса на публике, которое продолжается уже год. В полиции заявили, что не могут ничего предпринять, пока жители не предоставят им доказательства.

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