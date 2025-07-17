Сотни голых людей собрались на фестиваль и поделились впечатлениями

В графстве Сомерсет, Великобритания, прошел ежегодный фестиваль натуристов Nudefest. Об этом сообщает «Би-би-си».

Сотни людей собрались в палаточном городке, чтобы повеселиться голышом. «Вечером у нас тихая дискотека, выступают группы, караоке — это обычный фестиваль, но мы не носим одежду», — рассказала одна из посетительниц Nudefest Сью Мэй. За неделю натуристы успели посетить концерт The Wurzels, провести волейбольный турнир и побывать на экскурсии на фабрике, где производят сидр.

Мэй приезжает на фестиваль уже семь лет. По словам женщины, на фестивале сложно найти злых натуристов, поэтому здесь можно быть самим собой.

21-летняя Сирша Ньюхаус, помогающая с организацией фестиваля, призналась, что атмосфера на мероприятии дружелюбная. «Очевидно, что когда делаешь что-то, что не считается в обществе нормой, нужно быть достаточно открытым», — объяснила она.

Студентка призвала женщин присоединяться к обществу натуристов. По ее словам, среди голых людей к ним относятся по-человечески, не домогаются и не пялятся, как это бывает в барах и клубах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители города Крамлингтон в графстве Нортумберленд пожаловались на нашествие любителей секса на публике, которое продолжается уже год. В полиции заявили, что не могут ничего предпринять, пока жители не предоставят им доказательства.

