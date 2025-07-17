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09:09, 17 июля 2025Силовые структуры

Стрельба полиции по отказавшемуся пройти освидетельствование россиянину попала на видео

В Татарстане попала на видео стрельба полицейских по сопротивлявшемуся водителю
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Республике Татарстан стрельба полицейских по отказавшемуся пройти медосвидетельствование россиянину попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать водителя, который оказывает им активное сопротивление и возмущается их попытками задержать его. После непродолжительной борьбы один из полицейских извлек табельное оружие и прострелил россиянину ноги.

По данным издания, полицейские заподозрили, что мужчина находился в нетрезвом виде и хотели, чтобы он прошел медицинское освидетельствование. Задержанного госпитализировали.

Ранее в Новгородской области полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем.

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