Стрельба полиции по отказавшемуся пройти освидетельствование россиянину попала на видео

В Татарстане попала на видео стрельба полицейских по сопротивлявшемуся водителю

В Республике Татарстан стрельба полицейских по отказавшемуся пройти медосвидетельствование россиянину попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как полицейские пытаются задержать водителя, который оказывает им активное сопротивление и возмущается их попытками задержать его. После непродолжительной борьбы один из полицейских извлек табельное оружие и прострелил россиянину ноги.

По данным издания, полицейские заподозрили, что мужчина находился в нетрезвом виде и хотели, чтобы он прошел медицинское освидетельствование. Задержанного госпитализировали.

Ранее в Новгородской области полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем.