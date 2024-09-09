В российском городе полиция устроила погоню со стрельбой за подростком и попала на видео

В Новгородской области полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем

В Новгородской области полиция устроила погоню со стрельбой за нарушителем и попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

На них видно, как силовики пытаются обогнать нарушителя и остановить его машину, однако ему удается уйти вперед — водитель выезжает на встречную полосу и съезжает на обочину, чтобы скрыться от преследования. Тогда правоохранители открыли огонь по колесам.

По словам Волк, сотрудники полиции обратили внимание на иномарку без государственных регистрационных знаков и потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал их и попытался скрыться. После какого-то времени погони силовики произвели несколько выстрелов вверх, а затем — по колесам автомобиля. Из-за этого машина остановилась.

За рулем оказался 16-летний учащийся одного из техникумов. Следователи выяснили, что несовершеннолетний втайне от родителей купил машину и перегонял ее в Великий Новгород. В отношении него составлено восемь административных протоколов.

Ранее в Иркутской области сотрудники полиции c применением оружия задержали нетрезвого водителя.