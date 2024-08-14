Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем и попали на видео

В Саянске полицейские устроили погоню со стрельбой за нетрезвым водителем

В Иркутской области сотрудники полиции c применением оружия задержали нетрезвого водителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как служебная машина преследует иномарку, проехавшую на красный свет светофора на одном из перекрестков Саянска и проигнорировавшую требование об остановке. Во время погони ее водитель увеличивает скорость, опасно маневрирует и перестраивается из полосы в полосу без поворотников. Применив табельное оружие, автоинспекторы прострелили два колеса авто и остановили нарушителя.

По данным ведомства, за рулем иномарки находился 25-летний житель Зимы, не имеющий права управления транспортным средством. Во время погони он был пьян. Сейчас в отношении мужчины составлено пять административных протоколов. Ему грозит административный арест до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее полицейскую погоню в Забайкальском крае спровоцировал 23-летний мотоциклист с рюкзаками конопли.