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09:27, 26 июля 2024Силовые структуры

Российский мотоциклист с рюкзаками конопли устроил полицейскую погоню

В Забайкалье после погони задержали мотоциклиста с двумя рюкзаками конопли

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Забайкальском крае полицейские задержали 23-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом в пятницу, 26 июля, в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, житель города Борзи наполнил два рюкзака коноплей, после чего сел на мотоцикл и направился в сторону населенного пункта. Однако подозреваемого заметили полицейские, проводившие оперативно-профилактические мероприятия «Мак-2024». Они попытались остановить мотоциклиста, но тот не послушался и началась полицейская погоня.

Некоторое время спустя силовикам удалось остановить россиянина и задержать его. Выяснилось, что его рюкзаки были набиты свежесобранной растительной массой с характерным запахом конопли, общим весом в 15 килограммов.

Молодой человек рассказал, что собрал растения, чтобы отвести их домой и в дальнейшем употребить их самостоятельно.

25 июля в Белгородской области на участке 54-летнего россиянина обнаружили наркоплантацию.

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      Владимир Седов
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