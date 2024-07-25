Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 25 июля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за наркоплантацию с полутора тысячами кустов конопли

В Белгородской области россиянин вырастил полторы тысячи кустов конопли

Фото: Almaz Mustafin / Shutterstock / Fotodom

В Белгородской области на участке 54-летнего россиянина обнаружили наркоплантацию. Об этом в четверг, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, поле с коноплей обнаружили в рамках операции «Мак-2024». Мужчина рассказал, что два года назад, крестьянствуя, он случайно обнаружил семена дикорастущей конопли и решил заняться ее культивацией. Он ухаживал за побегами, регулярно полол и поливал их, надеясь к зиме собрать урожай. Фермер заверил силовиков, что собирался использовать наркотики для личного употребления.

В настоящее время он отбывает шесть суток административного ареста, после чего ему изберут меру пресечения в рамках расследования уголовного дела.

1 июня под Хабаровском в огороде у мужчины полиция обнаружила 2,5 тысячи кустов конопли.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

      Неизвестные угрожали взрывом в квартире в российском регионе

      В Белом доме началась встреча Байдена с Нетаньяху

      В Индонезии заявили о поиске Киевом путей отступления на случай победы Трампа

      В Киеве призвали найти замену Зеленскому для поведения переговоров

      Жители Молдавии раскрыли свое отношение к объединению с Румынией

      Пропавшую 17-летнюю девушку нашли помолвленной с мужчиной старше нее на 27 лет

      «Альтернативная реальность». Чем туристов поражает Северная Корея и почему россияне устремились туда на отдых

      Популярный у россиян летний напиток оказался причиной запоров

      Россиянина задержали за наркоплантацию с полутора тысячами кустов конопли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше