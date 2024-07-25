Россиянина задержали за наркоплантацию с полутора тысячами кустов конопли

В Белгородской области россиянин вырастил полторы тысячи кустов конопли

В Белгородской области на участке 54-летнего россиянина обнаружили наркоплантацию. Об этом в четверг, 25 июля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, поле с коноплей обнаружили в рамках операции «Мак-2024». Мужчина рассказал, что два года назад, крестьянствуя, он случайно обнаружил семена дикорастущей конопли и решил заняться ее культивацией. Он ухаживал за побегами, регулярно полол и поливал их, надеясь к зиме собрать урожай. Фермер заверил силовиков, что собирался использовать наркотики для личного употребления.

В настоящее время он отбывает шесть суток административного ареста, после чего ему изберут меру пресечения в рамках расследования уголовного дела.

1 июня под Хабаровском в огороде у мужчины полиция обнаружила 2,5 тысячи кустов конопли.