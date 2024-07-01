Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:28, 1 июля 2024Силовые структуры

В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

Под Хабаровском в огороде у мужчины полиция обнаружила 2,5 тысячи кустов конопли

Фото: УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Хабаровском крае в огороде 45-летнего местного жителя обнаружили 2,5 тысячи кустов конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, мужчина выращивал коноплю в своем огороде в течение пяти лет. Он самостоятельно ухаживал за растениями, затем сушил, перерабатывал и употреблял полученный наркотик. Кроме того, в его жилище оперативники нашли высушенную коноплю. Все найденное изъяли и отправили на экспертизу. В разговоре с оперативниками мужчина рассказал о том, что он был уверен, что никто не узнает о его деятельности, так как в свой огород он никого не пускал и все держал в тайне.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что все изъятые растения будут уничтожены после решения суда.

Ранее сообщалось, что в деревне Сологубовка Ленинградской области задержали 65-летнего местного жителя, который вырастил в доме 490 кустов наркотических растений.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Поступала в медколледж, а закончила шарагу!» Российская студентка устроила скандал на выпускном. Что ее возмутило?

      Живущий в США комик раскрыл отношение местных к русским

      Перспективы авторынка в России после ужесточения выдачи кредитов оценили

      В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

      Психолог назвала скрытые причины измен

      Грузинскую оппозицию разозлила встреча властей страны с Нурмагомедовым

      Один российский пляж признали самым лучшим в стране

      Сестра Бьянки Цензори показала видео в откровенном наряде

      Разработано антитело против особо опасного вируса

      Небензя прокомментировал возможную поставку Израилем систем Patriot Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше