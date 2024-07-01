В течение пяти лет мужчина выращивал в своем огороде тысячи кустов конопли и попался

Под Хабаровском в огороде у мужчины полиция обнаружила 2,5 тысячи кустов конопли

В Хабаровском крае в огороде 45-летнего местного жителя обнаружили 2,5 тысячи кустов конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, мужчина выращивал коноплю в своем огороде в течение пяти лет. Он самостоятельно ухаживал за растениями, затем сушил, перерабатывал и употреблял полученный наркотик. Кроме того, в его жилище оперативники нашли высушенную коноплю. Все найденное изъяли и отправили на экспертизу. В разговоре с оперативниками мужчина рассказал о том, что он был уверен, что никто не узнает о его деятельности, так как в свой огород он никого не пускал и все держал в тайне.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отмечается, что все изъятые растения будут уничтожены после решения суда.

Ранее сообщалось, что в деревне Сологубовка Ленинградской области задержали 65-летнего местного жителя, который вырастил в доме 490 кустов наркотических растений.