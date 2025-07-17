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02:49, 17 июля 2025Экономика

У берегов Аляски произошло землетрясение

USGS: У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Robert Sorbo RSS / Reuters

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS).

Эпицентр находился в 87 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 20,1 километра. Существует угроза цунами, предупредила служба.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, уточняет USGS.

Ранее у Филиппинских островов в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 15 июля, в 10:38 по местному времени (5:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5.

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