USGS: У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов Америки (USGS).

Эпицентр находился в 87 километрах к югу от населенного пункта Сэнд-Пойнт. Очаг залегал на глубине 20,1 километра. Существует угроза цунами, предупредила служба.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, уточняет USGS.

Ранее у Филиппинских островов в Тихом океане произошло мощное землетрясение. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 15 июля, в 10:38 по местному времени (5:38 мск). Их магнитуда достигала 5,5.