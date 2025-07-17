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10:53, 17 июля 2025Интернет и СМИ

У Ивлеевой вновь нашли долг перед налоговой

РЕН ТВ: Блогерша Ивлеева задолжала ФНС более 1,35 миллиона рублей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

У блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой вновь нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, блогерша задолжала налоговой более 1,35 миллиона рублей. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Ивлеева после скандала с «голой вечеринкой», произошедшего в декабре 2023 года, анонсировала новое реалити-шоу со своим участием. Блогерша опубликовала трейлер проекта «Чегеря», который будет рассказывать о ее жизни с мужем в деревне.

Перед этим, в начале июня, стало известно, что Ивлеева погасила все долги перед ФНС.

Летом 2024 года задолженность телеведущей составляла 21 миллион рублей. Тогда Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед налоговой. Также был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus.

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