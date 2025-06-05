Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:24, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Ивлеева погасила долги перед налоговой

Блогерша Анастасия Ивлеева погасила все долги перед ФНС
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», — сообщил источник агентства. Другие подробности не приводятся.

В августе 2024 года стало известно, что блогерша погасила один из долгов перед ФНС. Речь идет о 3,8 миллиона рублей.

В мае прошлого года сообщалось, что Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов рублей. ФНС заблокировала ее счета и арестовала автомобиль Lamborghini Urus. Также блогерше запретили выезжать из России. В конце июля стало известно, что инфлюэнсерша погасила долг, заплатив 11,3 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Стало известно о взрыве на железной дороге в российском регионе

    Иностранные авиакомпании захотели перенести часть рейсов из Москвы из-за беспилотников

    ВСУ атаковали FPV-дроном автомобиль в российском приграничном регионе

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

    Стало известно о ночных попытках прорыва ВСУ в российский регион

    59-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике

    В Раде поддержали слова Путина о террористической сущности украинского государства

    Пожилая женщина отметила 103-й день рождения со стриптизером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости