Ивлеева погасила долги перед налоговой

Блогерша Анастасия Ивлеева погасила все долги перед ФНС

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева погасила все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», — сообщил источник агентства. Другие подробности не приводятся.

В августе 2024 года стало известно, что блогерша погасила один из долгов перед ФНС. Речь идет о 3,8 миллиона рублей.

В мае прошлого года сообщалось, что Ивлеева задолжала налоговой более 11 миллионов рублей. ФНС заблокировала ее счета и арестовала автомобиль Lamborghini Urus. Также блогерше запретили выезжать из России. В конце июля стало известно, что инфлюэнсерша погасила долг, заплатив 11,3 миллиона рублей.