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10:23, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Ивлеева погасила еще один долг перед налоговой

Блогерша Ивлеева погасила долг на сумму 3,8 миллиона рублей перед налоговой

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Популярная российская блогерша Анастасия Ивлеева погасила еще один долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, новый налоговый долг блогерши на сумму 3,8 миллиона рублей был полностью погашен. Другие подробности не приводятся.

О том, что у Ивлеевой нашли еще один долг перед ФНС, стало известно 2 августа. Утверждалось, что размер новой задолженности блогерши составил 3,7 миллиона рублей. Позднее сумма долга выросла на несколько сотен тысяч рублей.

В мае сообщалось, что блогерша оказалась должна ФНС более 11 миллионов рублей. Позднее налоговая заблокировала счета Ивлеевой, также был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus. Кроме того, ей был закрыт выезд из России. В конце июля инфлюэнсер погасила долг, выплатив 11,3 миллиона рублей.

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      Евгения Наумова
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