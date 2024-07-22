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18:19, 22 июля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева погасила многомиллионный долг перед налоговой

Блогерша Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей перед налоговой

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

«Блогер оплатила всю сумму долга», — говорится в заявлении. Уточняется, что Ивлеева выплатила 11,3 миллиона рублей налоговых долгов.

21 июля стало известно, что из-за долгов Ивлеевой закрыли выезд из России. Перед этим был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus.

В мае сообщалось, что Ивлеева задолжала ФНС 11 миллионов рублей. Позднее налоговая заблокировала счета блогерши.

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      Евгения Наумова
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