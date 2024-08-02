У Ивлеевой нашли еще один долг перед налоговой

У блогерши Ивлеевой нашли налоговой долг на сумму 3,7 миллиона рублей

У блогерши Анастасии Ивлеевой нашли еще один долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Regnum.

Сумма нового долга блогерши составила 3,7 миллиона рублей. Отмечается, что Ивлеевой могут вновь запретить выезд из России.

В мае стало известно, что блогерша должна ФНС 11 миллионов рублей. Позднее налоговая заблокировала счета Ивлеевой, также был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus. Кроме того, ей был закрыт выезд из России. В конце июля она погасила долг, выплатив 11,3 миллиона рублей.

В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Тогда ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов.