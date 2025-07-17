Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:01, 17 июля 2025Наука и техника

У замеченного над Киевом украинского Ан-124 заменили комплектующие из России

«Антонов»: У замеченного над Киевом Ан-124 заменили комплектующие из России
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Phil Noble / Reuters

Замеченный в небе над Киевом тяжелый транспортный самолет Ан-124 улетел с Украины после завершения ремонта и модернизации, включающей замену комплектующих российского производства. Об этом со ссылкой на компанию «Антонов» сообщает издание TWZ.

По данным украинской компании, построенный в 1994 году борт с номером UR-82073 к 24 февраля 2022-го имел налет более 21 000 часов и совершил более 5500 полетов. В момент начала специальной военной операции (СВО) борт в «разобранном состоянии» находился в Киеве, проходя ремонт и модернизацию. После начала боевых действий работы с Ан-124 были частично приостановлены.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«Целью ремонта была замена основных компонентов российского производства на более современные, произведенные на Украине и Западе», — говорится в публикации.

Ранее TWZ со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что пролетевший над Киевом тяжелый транспортный самолет Ан-124 эвакуировался с Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп согласился с планом НАТО по украинскому конфликту. В чем заключается стратегия альянса?

    Россияне раскрыли требования к квартире мечты

    Суд подтвердил приговор боссу итальянской мафии после 18 лет угроз писателю

    Кайли Дженнер показала лицо без макияжа в новом видео и вызвала споры в сети

    Для российского генерала запросили срок по делу о хищениях в парке «Патриот»

    Экономике США предсказали инфляционный шок

    Глава МИД Польши устроил истерику из-за удара по польскому заводу в Виннице

    Один из крупнейших мировых производителей алмазов столкнулся с кризисом

    Бывший следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел на свободу

    У ПВО Украины нашли серьезное ограничение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости