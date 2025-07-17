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12:41, 17 июля 2025Бывший СССР

Мобилизованный украинец расстрелял военных

На Украине полиция задержала мобилизованного, расстрелявшего военных
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция Черниговской области задержала мобилизованного мужчину, подозреваемого в расстреле военных. Об этом ведомство сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что на территории учебного центра подозреваемый начал стрелять в инструкторов. Его задержали, идет досудебное расследование.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко и выдали ему повестку. Митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации и он может быть отправлен на фронт.

До этого стало известно, что украинцы делятся координатами ТЦК в интернете.

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