Один из крупнейших производителей стали в России сообщил о падении выпуска

ММК сообщил о падении выпуска стали и продаж металлопродукции в первом полугодии

Группа «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), одно из крупнейших в России предприятий отрасли, в первом полугодии сократила производство стали на 18,2 процента в годовом выражении, до 5,19 миллиона тонн. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании результатах за первые шесть месяцев года.

Выплавка чугуна упала на 8,8 процента, до 4,6 миллиона тонн, а продажи металлопродукции сократились на 14,9 процента, до 4,9 миллиона тонн (премиальной продукции — на 18,1 процента).

Главными причинами ухудшения ситуации со сталью названы замедление деловой активности в России на фоне высоких ставок по кредитам для бизнеса и неблагоприятная рыночная конъюнктура в Турции. Ситуацию с продажами в ММК объяснили «неблагоприятной конъюнктурой российского рынка на фоне макроэкономических факторов».

Также на показатели повлияло проведение капитальных ремонтов в прокатном переделе. Отдельно во втором квартале ситуация по продажам и производству стали и чугуна несколько улучшилась по сравнению с провалом в первом.

Ранее компания «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК, управляет крупнейшими металлургическими и коксохимическими предприятиями Донецкой и Луганской народных республиках) предупредила, что без принятия срочных мер со стороны властей металлургическая отрасль в регионе окажется в глубоком кризисе.

Гендиректор «Союзметаллсервиса» (управляет ЮГМК) Валерий Шерин на круглом столе комитета по экономической политике в Госдуме объяснил, что производители столкнулись с резким падением спроса и цен на продукцию, а также кратным ростом тарифов монополий, что делает выпуск глубоко убыточным. Он объяснил, что в текущих условиях заводы региона совершенно неконкурентоспособны.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор «Северстали» Александр Шевелев предупредил, что из-за обрушения спроса на продукцию отечественных металлургических заводов некоторым из них грозит остановка.

На этом фоне СМИ выяснили, что в январе-мае поставки стальной продукции из Китая в Россию выросли на 16 процентов, и в ряде регионов китайская сталь уже доминирует.