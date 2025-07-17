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20:19, 17 июля 2025Бывший СССР

В интернете появился дипфейк с поцелуем депутатов Рады

В интернете появился дипфейк с поцелуем Гончаренко и Гетманцева
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Luke Southern / Unsplash

В интернете распространился дипфейк поцелуя (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) депутатов Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Даниила Гетманцева. Фейковое видео публикует Telegram-канал «Страна.ua».

«В соцсетях вирусно распространяется видео поцелуя нардепа от "Слуги народа" Гетманцева с неким мужчиной на трибуне Рады, на что крайне удивленно смотрит [председатель Верховной Рады Украины Руслан] Стефанчук», — сказано в публикации.

16 июля днем стало известно, что депутаты Гончаренко и Гетманцев подрались у трибуны зала заседаний за десять минут до начала обсуждения отставки премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Позднее они устроили вторую за день потасовку у трибуны. На опубликованных кадрах Гончаренко вплотную приближается к Гетманцеву и начинает возмущенно высказывать ему свою позицию.

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