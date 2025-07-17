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17:10, 17 июля 2025Бывший СССР

В МИД России раскрыли связанный с деньгами инстинкт Зеленского

Захарова: Руки Зеленского постоянно тянутся к деньгам из-за инстинкта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Руки президента Украины Владимира Зеленского постоянно тянутся к деньгам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Руки Зеленского постоянно тянутся к деньгам, поэтому завязывайте, не завязывайте — стоит посыпать денег, как у [фокусников] Гудини или Копперфильда, и они окажутся у него развязанными», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, у украинского лидера «есть четкий инстинкт на это». Таким образом Захарова ответила на просьбу прокомментировать тот факт, что у Зеленского «развязаны руки» в вопросе совершения террористических актов на территории России.

Ранее Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, чье вооружение используется Киевом для атак по российской территории.

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