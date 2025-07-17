Захарова пригрозила Западу ответом из-за ударов Украины по России

Захарова: РФ оставляет право применять оружие по странам, помогающим Киеву

Россия оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, чье вооружение используется Киевом для атак по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации конфликта Россия будет отвечать «решительно и зеркально». Она добавила, что использование дальнобойных ракет исключает их самостоятельное применение со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Захарова заявила, что создание западными странами «коалиции желающих» является воплощением планов о проведении интервенции на Украину.