Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 17 июля 2025Мир

Захарова пригрозила Западу ответом из-за ударов Украины по России

Захарова: РФ оставляет право применять оружие по странам, помогающим Киеву
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, чье вооружение используется Киевом для атак по российской территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что в случае дальнейшей эскалации конфликта Россия будет отвечать «решительно и зеркально». Она добавила, что использование дальнобойных ракет исключает их самостоятельное применение со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Захарова заявила, что создание западными странами «коалиции желающих» является воплощением планов о проведении интервенции на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ провели первый «беспилотный штурм» в зоне СВО. Его объяснили желанием Киева сохранить живую силу

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    В деле о кровавой резне в российской больнице поставлена точка

    Российский «дрон-ждун» показали на фото

    В России расширили основания для лишения гражданства мигрантов

    В Госдуме пригрозили американскому генералу ядерной доктриной России

    Telegram откроет представительство в России

    Мать с дочерью-инвалидом выгнали из кафе в российском городе и показали им средний палец

    Отец троих детей на отдыхе бросился на помощь туристам и ушел под воду на глазах у семьи

    На Западе заявили о долгожданной победе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости