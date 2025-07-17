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16:30, 17 июля 2025Мир

Захарова рассказала о подготовке Западом интервенции на Украину

Захарова о «коалиции желающих»: Запад планирует интервенцию на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Создание западными странами «коалиции желающих» является воплощением планов о проведении интервенции на Украину. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым вкладом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые многонациональные силы в качестве законной военной цели», — подчеркнула дипломат.

Ранее председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий в беседе с «Лентой.ру» заявил, что президент США Дональд Трамп не будет обсуждать интервенцию на Украину до определения формата операции «коалицией желающих».

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