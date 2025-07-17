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15:59, 17 июля 2025Бывший СССР

В МИД заявили о провале концепции Зеленского «Русь-Украина»

Захарова: Нет сомнения, что эта псевдоистория Зеленского обречена на провал
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Придуманная Зеленским концепция «Руси-Украины» обречена на провал. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это подчеркивает маниакальное желание сделать, как они это говорят, Киевскую Русь — Украину единственной наследницей настоящей Киевской Руси», — заявила она.

Захарова считает концепцию Зеленского «Русь-Украина» псевдоисторической и уверена в ее провале. Она предупредила о бесполезности попыток Киева заменить настоящую историю. «Нет сомнения, что эта псевдоистория Зеленского обречена на провал», — подчеркнула она.

Ранее Киев нашел основания для запрета Украинской православной церкви (УПЦ) в грамоте 1990 года. Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести отмечает, что грамота подтверждает принадлежность УПЦ к Вселенскому православию через Русскую православную церковь.

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