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12:44, 9 июля 2025Бывший СССР

Киев нашел основания для запрета УПЦ в грамоте 1990 года

Служба этнополитики Украины нашла основания для запрета УПЦ в грамоте 1990 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести (ГЭСС) Украины нашла основания для запрета канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в грамоте 1990 года. Соответствующий приказ опубликован на странице ведомства.

«В уставе и в документах, предусмотренных уставом Киевской митрополии УПЦ, имеются признаки вхождения в структуру УПЦ, которая аффилирована с Русской православной церковью (РПЦ)», — подчеркивается в приказе.

Согласно исследованию ГЭСС, одним из оснований для запрета УПЦ является грамота патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету 1990 года, которая «устанавливает вхождение УПЦ во Вселенское православие через РПЦ». Подчеркивается, что документ является составной частью Статута УПЦ и отсылает к Архиерейскому собору РПЦ 1990 года.

ГЭСС Украины заявила, что отсылка на грамоту осталась в Статуте УПЦ после начала специальной военной операции. Также утверждается, что иерархи УПЦ МП участвуют в деятельности Поместного и Архиерейского соборов РПЦ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала лишение гражданства Украины митрополита Киевского Онуфрия. Дипломат добавила, что президент Украины Владимир Зеленский занимается внедрением худших коммунистических практик, лишая митрополита гражданства.

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