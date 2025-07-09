Захарова: Лишение Онуфрия гражданства попирает религиозные свободы

Власти Украины попирают религиозные свободы, лишая митрополита Онуфрия гражданства страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине», — рассказала Захарова.

Она добавила, что Зеленский занимается внедрением худших коммунистических практик, лишая митрополита гражданства. Дипломат отметила, что происходит это на фоне молчания профильных международных структур и поборников прав человека.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что указ против Онуфрия о лишении его гражданства — попытка превзойти Иуду. Он саркастически обратился к Зеленскому, заявив, что его советники выбрали не ту символическую дату для лишения гражданства священнослужителя.