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12:05, 9 июля 2025Бывший СССР

Захарова прокомментировала лишение гражданства митрополита Онуфрия

Захарова: Лишение Онуфрия гражданства попирает религиозные свободы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Украины попирают религиозные свободы, лишая митрополита Онуфрия гражданства страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский и его банда антицерковных инквизиторов, это сообщество, группировка, попирают религиозные свободы на Украине», — рассказала Захарова.

Она добавила, что Зеленский занимается внедрением худших коммунистических практик, лишая митрополита гражданства. Дипломат отметила, что происходит это на фоне молчания профильных международных структур и поборников прав человека.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что указ против Онуфрия о лишении его гражданства — попытка превзойти Иуду. Он саркастически обратился к Зеленскому, заявив, что его советники выбрали не ту символическую дату для лишения гражданства священнослужителя.

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