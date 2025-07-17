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13:01, 17 июля 2025Россия

В Минобороны раскрыли цели комбинированного удара по объектам Украины

В Минобороны России заявили об ударе по производящему дроны ВСУ предприятию
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российская армия нанесла комбинированный удар при помощи беспилотников, оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии по военным объектам Украины. Атакованные цели журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, успешно поражено производящее FPV-дроны предприятие, места хранения и управления беспилотниками, укрытия комплексов противовоздушной обороны, полевой аэродром, а также пункты временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

Днем ранее ведомство отчиталось об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса. Также оказались поражены топливно-энергетические объекты, используемые в интересах ВСУ.

Кроме того, 16 июля появились кадры, на которых запечатлен, как утверждается, удар Вооруженных сил России «Искандером» по украинскому ракетному комплексу возле поселка Гвардейское в Одесской области.

ЖЗЛ
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