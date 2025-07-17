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17:09, 17 июля 2025Россия

В России пошутили о скрытом послании в 50-дневном ультиматуме Трампа

Депутат Делягин: Ультиматум Трампа может содержать пожелание РФ победы в СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Ультиматум президента США Дональда Трампа, который заключается в угрозе введения 100-процентных пошлин против России и ее партнеров, если мирное соглашение не будет достигнуто за 50 дней, может содержать скрытое послание. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин в Telegram.

По словам парламентария, в заявлении американского лидера может содержаться завуалированное пожелание России победить в специальной военной операции. Такой вывод Делягин делает из традиции, по которой в США в духе позднего СССР любое выступление Трампа содержит в основном перечисление собственных достижений.

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«Через эту призму (...) [заявление Трампа] можно трактовать как завуалированное: "Да добейте вы уже этих фашистских гадов! (А то я введу против вас санкции...)"», — пошутил Делягин о 50-дневном ультиматуме.

Ранее российский писатель и публицист Захар Прилепин назвал Трампа шантажистом, поскольку тот хочет одновременно и напугать, и привести Россию и Украину к решению конфликта. По мнению Прилепина, если Трамп не добьется своей цели с помощью ультиматума, он может поставить Киеву дальнобойное оружие.

Вот это да!
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