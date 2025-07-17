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18:26, 17 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе члены ОПГ вымогали выплаты у участников СВО

В Тверской области задержали членов ОПГ, вымогавших выплаты у участников СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тверской области задержали членов ОПГ, вымогавших выплаты у участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно:Тверь».

По данным канала, участники преступной группировки выслеживали одиноких мужчин, после чего начинали угрожать им. Они предъявляли им обвинения в преступлениях, которых не было, а также содержали пострадавших в закрытых помещениях, где издевались над ними и спаивали.

Члены группировки принуждали мужчин подписывать контракты на службу, после чего похищали выплаты военнослужащих, отбирая у них банковские карты.

Силовики задержали подозреваемых в Торжокском районе.

Ранее сообщалось, что россиянка прошлась по магазинам с картой спящего бойца СВО.

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