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05:08, 17 июля 2025Мир

В США призвали Украину согласиться на мир на условиях России

Дэвис: Украине стоит согласиться на мир на условиях России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Украине следует согласиться на мир на условиях России, а не надеяться одержать победу на поле боя. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что в противном случае Киев продолжит нести потери, рискуя лишиться всего. «Они продолжают воевать, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования конфликта путем переговоров на условиях России, хотя и невыгодных сейчас», — заявил Дэвис.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал надавить на Украину ради мирных переговоров.

Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности страны продолжать контакты с Россией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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