Влияние новой поставки американского оружия Украине на боевые действия оценили

Военный Дандыкин: Требуемое Киевом американское оружие не изменит ситуацию

Новое требование Украины к США о поставках оружия, если будет исполнено полностью, не сможет изменить расклад сил на поле боя, но задержит российское наступление, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что в какой-то степени это задержит, но ничем не поможет, однозначно. Они уже сейчас, наверное, поставляют, но небо сейчас дырявое, объективно», — привел оценку Дандыкин, подчеркнув, что российские войска ведут борьбу с поставками западных вооружений Киеву.

Он отметил, что главная задача Вооруженных сил России на сегодняшний день — это борьба с украинскими беспилотниками, потому что именно они тормозят российское наступление.

Ранее Associated Press со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников раскрыло переданный Украиной список необходимого для вооруженных сил страны оружия. В списке ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, ракеты класса «земля-воздух» малой и средней дальности для ЗРК NASAMS, а также ракеты ATACMS. В материале отмечается, что список требований Киева не изменился в сравнении с началом конфликта на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал о договоренности продавать американское оружие европейским союзникам, которые смогут передавать его на Украину. Координацией будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.

