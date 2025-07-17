Сыгравший Шелдона Купера в детстве актер удивил фанатов внешностью на новом фото

Американский актер кино, телевидения и озвучивания Иэн Армитидж опубликовал новое фото и удивил фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летний актер, сыгравший юного физика-теоретика Шелдона Купера в телесериале «Детство Шелдона», поделился снимком, на котором запечатлел себя в зеркало. Так, он предстал перед камерой в серой клетчатой рубашке и черном костюме. При этом его образ дополнили часы, серебряные браслеты, массивное кольцо и чокер с подвеской. «Летние ночи», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 101 тысячу лайков.

Поклонники оценили внешность молодого человека в комментариях. Многие из них сравнили его с актером Мэттом Хобби, который сыграл в упомянутом сериале пастора Джеффа. «Стоп, я всегда думала, что он останется таким же милым ребенком», «Почему он стал похож на пастора Джеффа?», «Я запрещаю тебе взрослеть!», «Пастор Джефф в молодости?», «Выглядит шикарно», «Молодой Том Круз», — высказывались они.

В апреле пользователи сети оценили изменения во внешности американского актера театра и кино Саймона Хелберга, который сыграл инженера Говарда Воловица в сериале «Теория большого взрыва».