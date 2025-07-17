Возможные изменения в политике Украины после прихода нового премьера оценили

Политолог Журавлев: Новый премьер-министр Украины не будет влиять на политику

Приход Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины вряд ли будет связан с изменениями в политике страны, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, Свириденко займется исключительно экономической стороной развития государства.

«Единственное, чего стоит ждать, — это укрепления экономических связей Украины с Западом, — считает Журавлев. — Она потому и стала премьером, что раньше была вице-премьером по экспорту и импорту. Теперь все правительство будет работать на экспорт и импорт».

По мнению политолога, новый премьер не будет оказывать никакого влияния на политику государства, этим продолжат заниматься президент Украины Владимир Зеленский и его команда.

«Так что ничего не изменилось в этом плане. Украина будет пытаться продать все, что можно. Для России ничего не меняется», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила Свириденко на должность премьер-министра Украины. Некоторые парламентарии голосовали против, потому что такая процедура противоречит закону о военном положении.