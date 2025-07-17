Врач перечислила повышающие риск рака кишечника факторы

Гастроэнтеролог Трапезникова: Ожирение повышает риск рака кишечника

Врач гастроэнтеролог Алена Трапезникова перечислил факторы, которые повышают риск развития рака кишечника. Ее мнение приводит «Вечерняя Москва».

Трапезникова рассказала, что некоторые факторы риска предотвратить невозможно. К ним относятся наследственная предрасположенность и возраст. Она пояснила, что с годами вероятность заболеть раком кишечника повышается у всех.

Вместе с этим врач подчеркнула, что угрозу развития заболевания можно значительно снизить, если избегать факторов риска. Так, по ее словам, курение и алкоголь существенно повышают риск злокачественного поражения кишечника. Также опасными факторами являются чрезмерное потребление красного и особенно переработанного мяса, дефицит клетчатки, ожирение и пассивный образ жизни.

Кроме того, Трапезникова отметила, что воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит и болезнь Крона, повышают риск развития онкологического заболевания.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что даже при наличии факторов риска, можно избежать заболевания. Для этого необходимо отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься спортом и своевременно проходить медицинские осмотры.

Ранее гастроэнтеролог Джозеф Салхаб сообщил, что рак кишечника стали чаще диагностировать у молодых людей. Поэтому, по его мнению, при изменениях в работе кишечника важно обращаться к врачу в любом возрасте.