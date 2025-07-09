Гастроэнтеролог Салхаб: Изменения в работе кишечника могут указывать на рак

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб рассказал, что число молодых людей, у которых обнаруживают рак кишечника, ежегодно растет. Шесть незаметных симптомов, указывающих на это заболевание, он перечислил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), пишет HuffPost.

Салхаб указал, что наличие даже незначительных примесей крови в стуле должно стать сигналом о необходимости медицинского обследования. Он уточнил, что кровь может появиться из-за геморроя или трещин, однако иногда этот симптом является главным признаком рака кишечника.

Также врач призвал как можно скорее обратиться к врачу, если в работе пищеварительной системы происходят заметные и устойчивые изменения. Так, по его словам, тонкий кал, напоминающий карандаш, часто является признаком кишечной непроходимости. Свидетельством проблем с ЖКТ могут стать и частые и необъяснимые запоры, диарея или чередование этих состояний.

По словам Салхаба, типичными симптомами рака кишечника являются слабость, утомляемость и потеря веса. Кроме того, при этом заболевании пациенты часто отмечают потерю аппетита или боли в животе, возникающие без причины.

Наконец, гастроэнтеролог предупредил, что люди с раком кишечника часто жалуются на ночную потливость. «Особенно тревожно, если вы просыпаетесь насквозь мокрым», — подчеркнул он.

Ранее онколог Альберт Зайнутдинов предупредил, что лечить рак с помощью голодания очень опасно. По его словам, при наличии рака нужно больше есть, чтобы ослабленный болезнью организм получал все полезные вещества.