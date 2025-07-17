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17:29, 17 июля 2025Забота о себе

Врач предостерег от ношения шлепанцев в отпуске

Подолог Перес предупредил о растяжении мышц из-за шлепанцев в отпуске
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: milicad / Shutterstock / Fotodom

Подолог Айтор Перес предостерег от ношения шлепанцев и сандалий во время отпуска. Об опасности этой обуви он рассказал в беседе с изданием Infosalus.

Перес предупредил, что шлепанцы и сандалии повышают риск растяжения мышц и различных травм. Врач добавил, что из-за такой обуви также может развиться подошвенный фасциит — воспаление связки, которая поддерживает свод стопы.

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По словам медика, в шлепанцах и сандалиях можно ходить исключительно на короткие расстояния. Еще они подойдут для душа и бассейна, но точно не для пеших прогулок. Перес добавил, что у этой обуви недостаточная поддержка стопы, плохое качество материалов, а некоторые модели еще и имеют каблук, который тоже негативно влияет на здоровье ног.

Ранее подолог Роберт Коненелло рассказал, почему опасно ходить босиком. По его словам, такая привычка чревата чрезмерной нагрузкой на ноги.

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