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10:23, 11 февраля 2025Забота о себе

Названы неожиданные минусы привычки ходить босиком

Подолог Коненелло: Ходьба босиком помогает сохранить устойчивую походку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Joel Timothy / Unsplash

Хождение босиком помогает укрепить мышцы, которые в старости помогают сохранить устойчивую походку, однако у него есть и недостатки считает врач-подолог Роберт Коненелло. Неожиданные плюсы и минусы привычки ходить без обуви он назвал HuffPost.

По словам Коненелло, основное преимущество ходьбы босиком — это укрепление мышц стоп, которые, ослабевают из-за возраста и постоянного ношения обуви. «Эти мышцы тесно связаны с общей мобильностью, поэтому их слабость провоцирует снижение подвижности и устойчивости по мере старения», — рассказал врач.

Подолог уточнил: чтобы получить максимальную пользу, ходить нужно не только без обуви, но и без носков. Он объяснил, что даже тонкая ткань между ногой и полом меняет механику движения стоп.

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Коненелло предупредил, что хождение босиком имеет и некоторые недостатки. Например, по его мнению, лучше надеть обувь или хотя бы носки, если предстоит несколько часов провести у плиты. «Когда долго стоишь босиком, может возникнуть чрезмерная нагрузка на одну область стопы», — пояснил он.

Кроме того, хождение босиком требует соблюдения более тщательной гигиены, так как есть риск поранить босую ногу и занести инфекцию. Врач добавил, что категорически не рекомендует ходить босиком людям с диабетом, невропатией, плохим кровообращением или дерматологическими заболеваниями ног.

Ранее косметолог-дерматовенеролог Анна Есина назвала причину незаживающих царапин. По ее словам, медленная регенерация кожи может быть из-за возраста, лишнего веса и некоторых заболеваний.

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