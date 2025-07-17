Врач предупредил об опасности дынь и арбузов

Гастроэнтеролог Вялов: Несвежий арбуз может вызвать изжогу

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что арбузы и дыни в некоторых случаях могут негативно влиять на здоровье. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

Вялов отметил, что дыни и арбузы следует с осторожностью употреблять людям, у которых чувствительный желудок. «Арбуз может вызвать изжогу, если в нем много нитратов, либо он несвежий», — предупредил медик.

По словам врача, опасность недозрелой дыни состоит в том, что она может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. К тому же в ней, как и в арбузе, содержится сахар, избыток которого вреден. В заключение Вялов добавил, что не стоит оставлять разрезанные плоды надолго, поскольку так их негативное воздействие на желудок только усилится.

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