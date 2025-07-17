Выпускник американской кадетской школы попал под суд в России из-за двух миллионов рублей

Генпрокуратура России направила в суд ДНР дело наемника ВСУ из США Бренса

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего гражданина США Эндрю Ричарда Бренса, воевавшего против Российской армии в составе Вооруженных сил Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Из материалов дела следует, что выпускник американской кадетской школы в 2023 году через Польшу прибыл на Украине, где в составе 4-го батальона Интернационального легиона прошел военную подготовку, освоил навыки обращения с боевым оружием тактике ведения боевых действий. Получив личное огнестрельное оружие, он с мая участвует в боевых действиях против России. Бренс получил почти два миллиона рублей.

Ему заочно предъявлено обвинение по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он объявлен в международный розыск. Его дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик с позывным Калаш в ближнем бою, который случился в районе населенного пункта Новохатское ДНР, уничтожил наемника из США.